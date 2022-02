wallstreet:online: Die Märkte sind sehr schlecht ins neue Jahr gestartet, haben sich aber Ende Januar wieder etwas gefangen. Geht es im Februar womöglich erneut runter?

Thomas Mayer: Das kann man nicht wissen. Klar ist jedoch, dass die Korrektur die Anpassung der Märkte an eine neue Periode der US-Geldpolitik widerspiegelt. Hatte die Fed seit Beginn der Pandemie die Märkte mit neuem Geld regelrecht überschwemmt, geht nun die Flut in die Ebbe über. Jedoch wird die Fed wohl versuchen, den Geldentzug so marktschonend wie möglich zu gestalten.