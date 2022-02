Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

S&P 500 - Durchbruch über 10er-EMA Eine Short-Position wurde am Vortag im Bereich des 10er-EMA im Tageschart zwischen 4.430 und 4.450 Punkten eröffnet. Das Kursziel ist am Verlaufstief bei 4.200 Punkten zu sehen. Eine weitere Short-Position bietet sich am 50er-EMA bei 4.590 Punkten …