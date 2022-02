Die letzten Verlaufshochs kamen Anfang 2018 um 96,16 Euro zustande, anschließend folgte eine recht lange Korrekturphase bis knapp unter 30,00 Euro. Erst seit März 2020 ist wieder eine grobe Aufwärtsbewegung zu erkennen, diese brachte in der Spitze Notierungen um 81,00 Euro hervor. Seit dem Frühjahr 2021 steckt das Papier wieder in einem untergeordneten Abwärtstrend fest und notiert dabei unterhalb der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 auf Wochenbasis. Sollte der laufende Abwärtstrend nicht bald zur Oberseite aufgelöst werden, könnte dies empfindliche Verluste nach sich ziehen. Demgegenüber steht aber eine potenzielle inverse SKS-Formation, die sich seit etwa Oktober 2018 im Aufbau befindet.

Wackelige Signallage

Insgesamt wird der inversen SKS-Formation größere Bedeutung beigemessen, etwas Kopfzerbrechen bereitet jedoch der aktuelle Abwärtstrend in Form einer fünfwelligen Impulswelle. Wenn nicht bald das Niveau von mindestens 70,00 Euro bei HeidelbergCement überwunden wird, könnte sich durchaus eine weitere Verkaufswelle in den Bereich von rund 50,00 Euro ausbreiten. Oberhalb von 70,00 Euro dürften dagegen die Verlaufshochs aus dem abgelaufenen Jahr bei 81,04 Euro in den Fokus der Marktteilnehmer geraten. Derzeit sollte man als Anleger vorerst von der Seitenlinie aus dem Spektakel zusehen, bis eindeutige Impulse im Chart erkennbar werden.