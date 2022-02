Bereits seit September letzten Jahres versucht sich das Papier von Dow an der markanten Widerstandszone zwischen 60,00 und 61,00 US-Dollar, zwischenzeitlich mussten sogar Verluste zurück auf 52,07 US-Dollar kassiert werden. Aber nur wenig später kehrte die Aktie an diese Hürde zurück, ein nachhaltiges Kaufsignal blieb bis heute allerdings aus. Ferner zeichnet sich im selben Zeitraum sogar eine inverse SKS-Formation ab, die das bullisches Szenario zusätzlich untermauert. Eine Stop-Buy-Order wäre an dieser Stelle gar nicht mal so verkehrt.

Warten auf den Big Bang

Noch haben sich offensichtlich nicht genügend Käufer für eine Kursexplosion eingefunden, bei der aktuellen Aufwärtsdynamik könnte dies jedoch für die nächsten Stunden oder Tage bevorstehen. Oberhalb von 61,20 US-Dollar wächst die Wahrscheinlichkeit auf einen sofortigen Kursanstieg an 63,35 US-Dollar spürbar an, ein weiteres Ziel darüber läge bei 65,86 US-Dollar und würde sich hervorragend für ein kurzfristiges Long-Investment anbieten. Wer mittelfristig unterwegs ist, kann das Papier auf Sicht der nächsten Monate mit entsprechenden Anstiegschancen an 67,50 US-Dollar handeln. Ein Verbleib unter der markanten Hürde ist dagegen als neutral zu bewerten, erst unterhalb der jüngsten Verlaufstiefs von 52,07 US-Dollar dürfte es zu größeren Abschlägen kommen.