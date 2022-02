Heute ist etwas Ruhe eingekehrt bei Nasdaq, Dow Jones und S&P 500 - die Indizes stagnieren nach der fulminanten Rally von gestern und Freitag. Aber eines ist auffallend: inzwischen werden Gelder abgezogen von den Aktienmärkten, auch die Privatinvestoren haben ihr Verhalten geändert, zumindest am so wichtigen Optionsmarkt: letztes Jahr wurden immer mehr Calls (Wetten auf steigende Kurse) gekauft, nun sind es Puts (Wetten auf fallende Kurse), die massenhaft in die Depots wandern. Wahrscheinlich sind es gerade diese Puts, die die starke Rally vor allem beim Nasdaq an den letzten beiden Handelstagen ermöglicht hatten. War das aber nur eine Bärenmarkt-Rally? Eines ist klar: vor allem der Nasdaq profitierte von der immensen Liquidität der Fed - was passiert, wenn die US-Notenbank Liqudidität entzieht?

