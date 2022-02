Aroundtown Adds Another EUR 500 Million to Share Buyback Program (PLX AI) – Aroundtown resolves on volume increase of share buy-back programme by EUR 500 million and extension until 31 December 2022. (PLX AI) – Aroundtown resolves on volume increase of share buy-back programme by EUR 500 million and extension until 31 December 2022. Wertpapier

Aroundtown Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: PLX AI | 01.02.2022, 20:31 | | 47 0 | 0 01.02.2022, 20:31 |

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer