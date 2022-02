Eine Top-Einstiegsmöglichkeit bei einem „überverkauften“ Wert sehen die Analysten der Berenberg Bank bei der Aktie des britischen Sportartikelhändlers JD Sports Fashion . „Es ist nicht das erste Mal, dass das Unternehmen unter wahllosen Verkäufen leidet, aber die Geschichte lehrt uns, dass jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kaufen ist. Die "Sneakerhead"-Kundschaft von JD war schon immer weitaus widerstandsfähiger und wird von Lohnsteigerungen profitieren. JD ist zwar nicht immun gegen Lieferprobleme, aber am besten positioniert, um Anteile zu übernehmen.Das Unternehmen ist der Hauptnutznießer, wenn die Marken den Großhandel konsolidieren“, so das Lob der Analysten. Ihr Kursziel liegt bei 2,85 britischen Pfund (GBP), ein deutlicher Aufschlag zum aktuellen Kurs von 1,90 GBP.

Im Dezember hatte der schwedische Mode-Riese H&M seine Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz konnte um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Steigende Frachtkosten und ein starker Dollar drücken allerdings auf die Marge. Dennoch empfehlen die Experten der HSBC die H&M-Aktie zum Kauf. „Unser Kursziel (210 Schwedische Kronen) impliziert ein Kurspotenzial von 14,5 Prozent. Wir sehen H&M in einer guten Position, seinen Wettbewerbsvorteil bei dieser Größe zu nutzen und seinen Transformationsplan zu erfüllen, was langfristig zu einer Erholung von Umsatz, EBIT-Marge und FCF-Generierung führen sollte“, schreibt HSBC-Analyst Paul Rossington.

Hohe Erwartungen haben die Berenberg-Analysten auch beim Sportartikel-Urgestein Adidas. Die Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten fast 25 Prozent an Wert eingebüßt und wird aktuell mit einem KGV von 23 bewertet. Besonders das Ziel der Herzogenauracher, künftig 50 Prozent des Umsatzes direkt mit dem Endkunden zu machen, gefällt den Analysten. „Adidas ist ein tolles Unternehmen in einer starken Branche und Teil eines globalen Sportbekleidungsduopols mit hohen Eintrittsbarrieren. Marktanteile sind kein Nullsummenspiel, und sowohl Adidas als auch Nike gewinnen weiterhin Marktanteile hinzu, was ein attraktives langfristiges Wachstum unterstützt“, schreibt Analyst Graham Renwick. Das Kursziel legt er bei 320 Euro fest. Aktuell kostet ein Anteilsschein 243 Euro.

Im Luxus-Segment gilt das Konglomerat von LVMH als erste Adresse unter vielen Anlegern und Analysten. In der vergangenen Woche überzeugten die Franzosen mit ihren Quartalszahlen – der Umsatz kletterte um satte 44 Prozent auf 64 Milliarden Euro. Dank starker Marken wie Louis Vuitton und Dior könne das Unternehmen sicher durch stürmische Börsenzeiten segeln, glauben die Analysten von Berenberg. „LVMH ist der hochwertigste Name in diesem Bereich und bietet eine unvergleichliche Größe, eine erstklassige Ausführung und eine einzigartige Diversifizierung“, schreiben die Experten und heben ihr Kursziel auf 840 Euro an (aktueller Kurs: 730 Euro).

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion