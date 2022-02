DAX – ein echter Doji sorgt für Unsicherheit

Ask 10,25

DAX update

Auf den ersten Blick ist deutlich zu erkennen, dass sich der DAX technisch betrachtet weiterhin in einer volatilen Phase befindet, wie sie seit Monaten zu beobachten ist. Wichtig war zuletzt, dass die Unterstützung im Bereich zwischen 14.800 und 15.000 Punkten gehalten hat. Selbst die jüngste Erholungsbewegung lief nicht ohne kräftige Kursschwankungen ab. Gestern konnte zwar ein Plus von einem Prozent generiert werden, es blieb aber ein Doji stehen. Solche Tage, an denen Eröffnungs- und Schlusskurse auf einem Niveau liegen, sind meist von Unsicherheit geprägt. Auch wenn die Indikatoren Kaufsignale generiert haben oder kurz davorstehen, ist die Situation noch nicht ausgestanden. Von einem neuen Trend kann noch gar nicht die Rede sein. Somit ist jetzt darauf zu achten, ob die obere Widerstandeszone wieder erreicht werden kann.

S&P500 – Der Hammer hat das Niveau befestigt

S&P500 update

Auch wenn sie nicht sofort bestätigt wurde, hat die Hammer-Formation vor einigen Tagen ihrem Namen alle Ehre gemacht. So konnte der Unterstützungsbereich bestätigt werden und ein neuer kurzfristiger Aufwärtstrend etabliert werden. Der CCI und der MACD-Indikatoren haben nun Kaufsignale generiert, was dem weiteren Verlauf helfen sollte. Ein Ausbruch über den nun erreichten Widerstand sollte am heutigen Handelstag möglich sein. Sollte dieser geschafft werden, dürfte auch der Bereich um 4.700 Punkte wieder erreicht werden. Damit hat sich die Lage wieder deutlich verbessert.

Gold – Stabilisierung auf niedrigerem Niveau

Gold update

Der gebrochene Aufwärtstrend hat die Anleger aufgeschreckt und gezeigt, dass Gold offenbar noch nicht soweit ist, in neue Höhen vorzustoßen. Das Scheitern an der Widerstandszone um 1.860 USD und der Bruch der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie haben dies deutlich gemacht. Trotzdem hat sich nun eine kleine Bodenbildung etabliert und die Marke von 1.800 USD wird wieder vermehrt beachtet. Die Indikatoren haben zum Teil schon Kaufsignale generiert, weshalb ein weiteres Abdriften zunächst nicht zu erwarten ist.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Herausgeber, Verantwortlich und Autor

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland www.christophgeyer.de

