Trifork Raises 2021 Revenue Outlook (PLX AI) – Trifork upgrades outlook for 2021 financial results.Trifork revenue target for the financial year 2021 is increased to EURm 158.0-159.0 from EURm 150.0-155.0Trifork Segment adjusted EBITDA target (excluding Trifork Labs and special items) … (PLX AI) – Trifork upgrades outlook for 2021 financial results.

Trifork revenue target for the financial year 2021 is increased to EURm 158.0-159.0 from EURm 150.0-155.0

Trifork Segment adjusted EBITDA target (excluding Trifork Labs and special items) for the financial year 2021 is narrowed to EURm 28.5-29.0 from EURm 27.5-30.0

Trifork Group EBIT target for the financial year 2021 is narrowed to EURm 35.5-36.0 from EURm 34.0-36.5

