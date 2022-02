Gold etwas leichter, Goldaktien freundlich

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Handelsblatt: „Israel will Corona-Impfzertifikat abschaffen“. „Kein Land war bei der Beschaffung der Impfdosen schneller als Israel, und in keinem anderen Staat wurde in derartiger Windeseile ein so großer Teil der Bevölkerung gegen Corona immunisiert. Trotzdem hat Israel jetzt die höchste Infektionsrate der Welt“. „Laut Ran Balicer, einem weiteren Berater des Gesundheitsministeriums in Sachen Coronavirus, seien Zertifikate (Impfbestätigungen) wegen Omikron nicht wirksam, da auch Geimpfte infiziert werden und andere anstecken können. Daher werde die Infektion weder verlangsamt noch gestoppt“.Während Dänemark bei einer Inzidenz von Inzidenz von 5.215 wegen dieser Erkenntnisse und bei einer „vorbildlichen Datenlage“ (n-tv.de) alle Maßnahmen abschafft, versuchen in Deutschland immer noch viele Politiker mit verfälschten Daten und unbeweisbaren Behauptungen eine Impfpflicht durchzusetzen.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar nach (aktueller Preis 51.276 Euro/kg, Vortag 51.523 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.