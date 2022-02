Novo Nordisk New Guidance for 2022 Higher Than Some Analysts Expected (PLX AI) – Novo Nordisk FY sales DKK 140,800 million vs. estimate DKK 140,183 millionFY operating profit DKK 58,644 million vs. estimate DKK 59,313 millionFY EPS DKK 20.74FY net income DKK 47,757 million vs. estimate DKK 47,635 millionOutlook FY … (PLX AI) – Novo Nordisk FY sales DKK 140,800 million vs. estimate DKK 140,183 million

FY operating profit DKK 58,644 million vs. estimate DKK 59,313 million

FY EPS DKK 20.74

FY net income DKK 47,757 million vs. estimate DKK 47,635 million

Outlook FY 2022 revenue growth 6-10%; some analysts expected only 4-7%

Outlook FY 2022 EBIT growth 4-8%; some analysts expected only 3-6%

Novo Nordisk says making progress in resolving the Wegovy supply issue

Novo Nordisk still expects to meet Wegovy demand from people living with obesity in the US in the second half of 2022 Wertpapier

PLX AI | 02.02.2022, 07:38

