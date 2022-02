Das Oberlandesgericht (OLG) Köln hat in einem Dieselskandal-Fall gegen die Volkswagen AG erklärt, dass die Schadensersatzansprüche des Halters eines Gebrauchtwagens erst nach zehn Jahren verjähren. Sonst gilt im Abgasskandal üblicherweise eine Verjährungsfrist von drei Jahren ab Kenntnis des Mangels am Fahrzeug. Das OLG Köln begründet die zehnjährige Verjährungsfrist aber mit § 852 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), der eine Begleichung des Schadens bei „ungerechtfertigter Bereicherung“ vorsieht – den sogenannten Restschadensersatzanspruch.

OLG-Urteile: Schadensersatz trotz Verjährung im Abgasskandal

Mehrere Oberlandesgerichte hatten bereits in der Vergangenheit entschieden, dass Käufer eines VW-Neuwagens mit dem Motor EA189 Anspruch auf Schadensersatz nach § 852 BGB haben. Volkswagen musste in diesen Fällen eine Entschädigung für die illegale Abschalteinrichtung in den VW-Dieselmodellen an die Halter zahlen. Dieses Urteil fällten bereits die folgenden Gerichte:

OLG München

OLG Schleswig

OLG Stuttgart

OLG Koblenz

OLG Oldenburg

OLG Karlsruhe

Nun hat sich das OLG Köln mit einem Gebrauchtwagen-Fall beschäftigt (Az. 16 U 63/21). Hier war offen, ob auch Käufern von gebrauchten Diesel-Fahrzeugen mit illegaler Abschalteinrichtung ein Schaden entstanden ist, weil sich Volkswagen sittenwidrig einen finanziellen Vorteil verschafft hat. Einige Gerichte haben erklärt, dass VW beim Weiterverkauf des Wagens keinen weiteren Vorteil erlangt habe. Das sah der Richter am OLG Köln anders – wie zuvor bereits das OLG Naumburg, das den Dieselkäufern im September 2021 einen Schadensersatz für ihren Gebrauchtwagen zugesprochen hat (Az. 1 U 17/21). Im jüngsten Urteil aus Köln heißt es konkret: „Die aus § 826 BGB begründete Haftung der Beklagten gemäß § 852 Satz 1 BGB besteht auch gegenüber dem Kläger als Erwerber des streitgegenständlichen Fahrzeugs als Gebrauchtwagen.“ Der Kläger erhielt 7.804,02 Euro nebst Zinsen von VW und gab den manipulierten VW Passat wieder zurück.

Dieselgate: BGH entscheidet über Verjährung nach § 852 BGB

Das Thema der Verjährung im Dieselskandal beschäftigt aktuell auch den Bundesgerichtshof (BGH). Im Februar stehen Verhandlungen am BGH an, in denen für gleich fünf Fälle die Verjährung beim Gebrauchtwagenkauf nach § 852 BGB geklärt werden soll. Im Jahr 2020 hatte der BGH bereits entschieden, dass VW-Kunden im Abgasskandal grundsätzlich Anspruch auf Entschädigung haben. Nun werden vom BGH immer mehr Detailfragen geklärt.

