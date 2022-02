Das Varta-Management erwartet für das Finanzjahr 2021 eine Steigerung des Umsatzes von 870 Millionen Euro in 2020 auf rund 900 Millionen Euro in 2021, was einer Steigerung um 3,5 Prozent entspricht. Weiters sollte die Marge EBITDA um 2,5 Prozentpunkte auf rund 30 Prozent steigen. So ist das Unternehmen ständig dabei, seine Output-Kapazität zu erweitern. In diesem Rahmen plant das Management für 2022 und 2023 eine „Wachstumsoffensive“ im Feld der Batterien für die e-Mobilität. Aktuell investiert Varta große Summen in diesen Bereich. Erste Beiträge aus diesem Sektor betreffend Umsatz und Gewinn werden für das Jahr 2024 erwartet. Bei einer erfolgreichen Platzierung der Batterien am e-Mobilitäts-Markt könnte das erwartete KGV 2024 aktuell auf 15,41 sinken.

.

Zum Chart

.

Die Varta-Aktie war vor einem Jahr Spielball der Shortseller, die dann auch für einen lehrbuchmäßigen Short-Squeeze verantwortlich waren. Mittlerweile ist die Varta-Aktie aus dem Shortseller-Ranking gefallen und hat als Wachstumswert mit hohem KGV in der aktuellen Marktphase den Kurs nahezu halbiert. Eine enttäuschende ad hoc-Meldung am 5. November 2021 sorgte für eine Kernschmelze beim Kurs. Insgesamt fiel der Kurs vom partiellen Hoch am 10. August 2021 in Höhe von 165,30 Euro in der Spitze auf 87,30 Euro am 24. Januar 2022, wobei der Verlust am 5. November 2021 für einen Großteil des Kursrückganges steht. Der dabei gebildete Abwärtstrend hat viel Luft aus der Notierung gelassen und so prallte der Kurs am Schnittpunkt der Unterstützung bei 87,56 Euro und der unteren Begrenzung des Trends ab und konnte sich wieder in die Mitte des Trendkanals entwickeln. Beginnen die Aktionäre eine erfolgreiche Umsetzung des Akkuprojektes für Elektroautos einzupreisen, könnte sich der Kurs weiter stabilisieren und die verschnupften Marktakteure wieder zurückgewinnen.