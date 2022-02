Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Nebenwerte Elektromobilität: Vollgas fürs Depot mit EV-Aktien wie Tesla, Nio, Xpeng, BYD, Ford, GM, BMW, VW, Daimler, Lucid, Rivian und Co.? Gemessen am Börsenwert ist Tesla mittlerweile der wertvollste Autobauer der Welt. Dabei profitiert das Unternehmen von einem Markt, der in den letzten Jahren ein exponentielles Wachstum erlebt hat und in den kommenden Jahren noch weiter florieren soll. Die Unternehmensberatung MarketsandMarkets […]