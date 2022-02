Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet Inc C!

Im Gesamtjahr 2021 verdoppelte sich Alphabets Gewinn fast auf 76 Milliarden US-Dollar. Der Jahresumsatz lag bei 258 Milliarden US-Dollar, ein Zuwachs von 41 Prozent. Der Gewinn pro Aktie liegt mit 30,69 US-Dollar über den Prognosen der Analysten, die 27,35 US-Dollar erwartet haben.

Google-Aktionäre feiern die Zahlen. Die Aktie reagierte nachbörslich an der Nasdaq mit einem Kurssprung von 9,29 Prozent auf 3.013,83 US-Dollar. Die in Frankfurt gelisteten Papiere steigen am Mittwochvormittag ebenfalls um rund zehn Prozent auf ein Rekordhoch von 2687 Euro. Das ist der größte Kurssprung seit zweieinhalb Jahren.

Das Unternehmen kündigte außerdem einen Aktiensplit im Verhältnis 1:20 an. Investoren, die eine Alphabet-Aktie halten, besitzen nach dem Split 20 Stück. Am 01. Juli soll dieser bei allen drei Aktiengattungen (A, B und C) in Kraft treten. Damit wird das Papier für Kleinanleger attraktiver und leichter handelbar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion