Siemens Gamesa, die Windanlagentochter von Siemens Energy, macht bislang keine Freude. In den letzten zwölf Monaten stürzte der Kurs um 43% ab auf aktuell 18,82 Euro. Das zieht auch Siemens Energy in Mitleidenschaft. Deswegen kochen auch immer wieder Gerüchte hoch, denen zufolge Siemens Energy den Windanlagenbauer Gamesa komplett übernehmen könnte. Das würde Siemens Energy ermöglichen bei Gamesa durchzuregieren und die Probleme in den Griff zu bekommen. Gamesa mit Sitz in Spanien hat Probleme mit dem Onshore-Geschäft. Hier kommt es zu Schwierigkeiten mit Lieferketten, explodierenden Kosten, Projektverzögerungen und Mängeln der neuen Landturbine. In der Folge mußte Siemens Gamesa in den letzten neun Monaten gleich dreimal die Gewinnprognose runterschrauben. Der gesamte Siemens-Konzern ist tangiert, schließlich sind die Münchener bei der Tochter Gamesa noch mit 35% an Bord. Ein mögliches Übernahmeangebot von Siemens Energy für Siemens Gamesa dürfte deutlich über dem aktuellen Aktienkurs liegen. Zumal im Servicegeschäft – das betrifft Betrieb und Wartung der Windräder – die Gewinne sprudeln. Auch mit der Herstellung von Windanlagen für den Einsatz auf hoher See (Offshore) verdient Gamesa schönes Geld. Auch läßt sich kaum verstehen, daß Gamesa im Onshore-Geschäft defizitär arbeitet. Zumindest mittelfristig sollte der turnaround klappen. Nach den Klimazielen der Ampelkoalition soll sich die Stromproduktion aus Erneuerbaren Energien langfristig etwa verdreifachen. Siemens Energy, zu deren Portfolio auch konventionelle Gaskraftwerke zählen, muß endlich durchgreifen. Letzten Freitag crashte nach Bekanntgabe der nochmaligen Prognosekorrektur der Kurs um weitere 17%. Die Branche leidet an der Explosion der Rohstoffpreise und der Logistikkosten. Außerdem besteht ein beträchtlicher Preisdruck. Die Einkäufer von Windanlagen drehen jeden Cent mehrmals um. Für das Geschäftsjahr 2021/2022 (per 30.9.) prognostiziert der Vorstand nunmehr eine operative Marge (Ebit) in einer Spanne von minus 4 bis plus 1%. Zuvor hatte die Unternehmensleitung eine Spanne von 1 bis 4% in Aussicht gestellt. Gleichzeitig soll der Umsatz schrumpfen in einer Range zwischen minus 2 und minus 9, während die letzte Prognose noch von einer Spanne zwischen minus 7 und plus 2% ausgeht. Weiter teilt der Vorstand mit, daß die Probleme in der Onshore-Sparte das Unternehmen mit 289 Millionen belastet hätte. Die Langfristprognose hält die Unternehmensleitung trotzdem aufrecht, geplant ist eine Ebit-Marge zwischen 8 und 10%. Dabei geht der Vorstand von starkem Offshore-Wachstum aus und kräftigen Preiserhöhungen in der Onshore-Sparte. Hinzu kommt ein profitables Servicegeschäft. Eine ehrgeizige Planung, im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres rutschte der Umsatz von 2,3 auf 1,8 Milliarden ab, das Ebit drehte mit minus 309 deutlich in den negativen Bereich, nach plus 121 Millionen im Vorjahreszeitraum. Ursprünglich war Siemens Gamesa der Hoffnungsträger im Siemens-Energy-Konzern, doch Mißmanagement und schwierige Rahmenbedingungen ließen die Pläne erst einmal zu Makulatur werden. Vielleicht hilft ein weiterer Chefwechsel. Bereits vor eineinhalb Jahren war CEO Andreas Nauen, dessen Stuhl nun wackelt, neu eingewechselt worden. Zumal die Probleme mit der neuen Landturbine hausgemacht sind. Wegen der Energiewende dürfte Onshore in den nächsten Jahren wieder kräftig zulegen. Fazit: Mit der Aktie spekulieren Sie auf den turnaround. Langfristig ist eine Kursverdoppelung drin. Das Rekordhoch wurde Anfang Januar vorigen Jahres mit rund 38 Euro markiert. Zum Einstieg eine Bodenbildung abwarten.