Gerade in schwächeren Marktphasen ergibt sich die ein oder andere günstige Kaufgelegenheit. Doch auch wenn Privatanleger nicht auf komplexe Analysemodelle und Rechnungen wie Profis setzen müssen, sollte an der Börse nicht blind oder unüberlegt eingekauft werden. Essentielle Kennzahlen wollen überprüft sein, bevor eine Aktie ins Depot wandert. Doch wie geht das mit überschaubarem Aufwand?

__ Anzeige

Erfahren Sie mehr zur aktuellen Marktsituation rund um die Kehrtwende der US-Notenbank und die unsichere Phase an der Börse – welche Aktien werden durch eine Korrektur interessant? Webinar mit Dirk Müller am 04. Februar um 19 Uhr – mehr erfahren!

__

Wachstumszahlen und Umsatzerwartungen bis zur zweiten Kommastelle zu prognostizieren, kann zwar den Eindruck vermitteln, dass man das Unternehmen und die Branche wie seine Westentasche kennt. Allerdings treten in der Regel nur gut die Hälfte der Prognosen ein. Warum also all die vergebene Liebesmüh?

„ Milchmädchenrechnung“ 1 – die durchschnittliche Marge

Wäre es da nicht einfacher, sich auf Werte zu beziehen, die man schon kennt? Wieso sollte man sich für die Herleitung einer vernünftigen Bewertungskennzahl nicht ganz einfach auf die durchschnittlichen Erträge der vergangenen Jahre beziehen?

Charmant an dieser Herangehensweise ist, dass aktuelle Ausreißer begradigt werden. So werden negative als auch positive einmalige Sondereinflüsse eliminiert. Andernfalls läuft man Gefahr, ein Unternehmen wegen eines möglichen operativen Einmaleffekts zu unter- oder überschätzen.

Mit dieser Herangehensweise erhalten wir realistische Bewertungskennzahlen, vorausgesetzt, dass sich nichts ganz Grundsätzliches am Geschäftsmodell oder dem Branchenumfeld geändert hat. Anhand des Bausoftwareherstellers Nemetschek erörtern wir die Herangehensweise.

Quelle: morningstar.com – Key Ratios





Für unsere Berechnung benötigen wir die Cashflow Marge . Dafür wird der operative Cashflow durch den Umsatz dividiert. Auf morningstar.com erhält man die nötigen Daten, die sich problemlos in Excel übertragen lassen. So könnte die fertige Tabelle dann aussehen.

Quelle: Cashkurs.com - eigene Darstellung

Im Anschluss rechnen wir mit unterschiedlichen Margen Bewertungskennzahlen – in diesem Fall das KCV - aus. Ein Hoch auf Excel, mit dem man hier nach Lust und Laune Parameter verändern kann. Im Anschluss können wir auf einer anderen Finanzplattform die KCVs der vergangenen Jahre einsehen und mit unserer Berechnung gegenüberstellen. Damit bekommen wir ein gutes Gefühl für die aktuelle Bewertung einer Aktie und dafür, ob der Titel zum aktuellen Kurs ein Kauf ist - oder eben nicht.

Die Berechnung kann natürlich auch mit dem Gewinn durchgeführt und den historischen KGVs gegenübergestellt werden. Auf marketscreener.com unter der Registerkarte „Financials“ oder auf boerse-online.de unter „Fundamental – Bilanz /GuV“ gelangt man kostenlos an historische KGVs.

Um Tricksereien beim Gewinn nicht auf den Leim zu gehen und Kapitalinvestitionen berücksichtigt zu wissen, die im operativen Cashflow fehlen, empfiehlt sich zudem die Rechnung mit der freien Cashflow Marge.

„ Milchmädchenrechnung“ 2 – So viel setzt der Nachbar um

Diese Methode eignet sich übrigens auch für Wachstumsunternehmen, die noch nicht profitabel sind. Das Cloudsicherheitsunternehmen CrowdStrike beispielsweise verdiente bis dato noch nicht nachhaltig Geld. Die sehr stabile Bruttomarge jenseits von 70 Prozent deutet allerdings darauf hin, dass sich das Geschäft monetarisieren lässt.

Nun könnte man die Margen bei bereits profitablen Branchenkonkurrenten konsultieren. Erfahrungsgemäß liegen die FCF-Margen in dieser Branche zwischen zehn und 30 Prozent, welche wir in unsere Tabelle einpflegen können. Auf den ersten Blick wird klar: CrowdStrike ist extrem hoch bewertet, wächst allerdings auch mit hohen zweistelligen Raten, was uns zur nächsten Berechnungsmöglichkeit bringt. Wie stark müsste das Unternehmen wachsen, um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen?

„ Milchmädchenrechnung“ 3 – Mindestwachstum berechnen

Diese Methodik eignet sich besonders bei sportlich bewerteten Aktien. Die Fragestellung hierbei lautet: Wie stark müsste ein Unternehmen wachsen, um in die aktuelle Bewertung hineinzuwachsen?

P/FCF-Verhältnisse von 40 sind für wachstumsstarke und zukunftsträchtige Branchen nicht unüblich. Aber auch bei Anwendung einer hohen freien Cashflow Marge von 30 Prozent wäre der Konzern mit einem P/FCF von 204 immer noch extrem hoch bewertet. Wie stark müsste CrowdStrike also wachsen, um eine sinnvolle Bewertung zu bekommen?

"Was bedeutet das konkret für mich!?"

Ein Unternehmen kann noch so gut aufgestellt sein, stramm wachsen, profitabel sein und/oder glorreiche Zukunftsaussichten vorweisen. Wenn man zu teuer einkauft und im Aktienkurs bereits alles eingepreist ist, schaut man als Anleger meist in die Röhre. Der Gewinn liegt schließlich im Einkauf.

Letztendlich ist keine Story so gut, dass man sich um Bewertungsmaßstäbe keine Sorgen machen muss. Auch wenn es zwischenzeitlich bei der einen oder anderen Aktie immer wieder einmal ganz danach aussieht, als könnten die Kurse unvermindert steigen, egal wie hoch die Bewertung auch ist. Letztlich entscheidet der Preis, zu dem man eingekauft hat, über die zu erwartende Rendite in der Zukunft.

__ Anzeige

Kommt es zum Börsencrash? Erfahren Sie mehr zur aktuellen Marktsituation rund um die Kehrtwende der US-Notenbank und was das für die chinesische Immobilienblase bedeutet. Und: Welche Aktien werden durch eine Korrektur interessant? Webinar mit Dirk Müller diesen Freitag am 04. Februar um 19 Uhr – schnell noch ein Ticket sichern!

__





Hinweis:

Hierbei handelt es sich um keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung!

Dieser Artikel erschien zuerst am 05.03.2021 auf Dirk Müllers Cashkurs.com und wurde von Christof von Wenzl verfasst. Dort finden Sie die ungekürzte Version inklusive aller Grafiken und Tabellen. Lust auf weitere informative Beiträge rund um Börsen Knowhow oder fundamentale Aktienanalysen? Hier mehr Beiträge vom Verfassen entdecken .