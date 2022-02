Defiance Silver nimmt Bohrarbeiten in Zacatecas wieder auf!

Defiance Silver hat seine Bohrarbeiten auf dem aussichtsreichen Zacatecas-Silberprojekt in Mexiko wieder aufgenommen. Das Ziel des aktuellen Drill-Programms ist die Aktualisierung der bestehenden Ressource.

Bohrprogramm wird wieder aufgenommen

Nach einer dreiwöchigen Pause hat Defiance Silver (0,44 CAD | 0,31 Euro; CA2447672080) die Bohrarbeiten auf seinem aussichtsreichen Zacatecas-Silberprojekt in Mexiko wieder aufgenommen. Das laufende Programm wurde im Zielgebiet Lucita gestartet und bereits Anfang November aufgenommen. Die Exploration setzt an der vorherigen Kampagne an und soll eine Erweiterung der bestehenden Ressource ermöglichen. Bisher hat man rund 3.000 Bohrmeter niedergebracht; es dürfte also in den kommenden Wochen erste Ergebnisse geben. Insgesamt will Defiance in diesem rund 4 bis 7 Mio. CAD in Bohrarbeiten investieren. Der aktuelle Kassenbestand von rund 16 Mio. CAD lässt dies problemlos zu. CEO Chris Wirght wollte die Größe des Bohrprogramms wie die meisten Explorationsunternehmen nicht „statisch“ an einer Größe festmachen, sondern in Abhängigkeit von erhaltenen Bohrergebnissen über weitere Bohrziele entscheiden. Dies könnte zu einer effizienteren Bohrkampagne führen.