Bereits seit November werden Kinder ab fünf Jahren in den USA geimpft. Auch in der EU ist das Biontech-Vakzin für Fünf- bis Elfjährige zugelassen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung derzeit aber nur für Kinder mit Vorerkrankungen.

Seit Ende November hat die Biontech-Aktie 50 Prozent an Wert verloren. Doch seit letzter Woche scheint sich der Wind zu drehen. Innerhalb weniger Tage konnten die Papiere 30 Prozent aufholen. Bei den Kunden unseres Smartbrokers ist die Aktie seit Wochen die unangefochtene Nummer eins bei den meistgehandelten Wertpapieren.

Die Inzidenzen unter Kindern sind zuletzt dramatisch angestiegen. In Deutschland steht die Inzidenz laut den neuesten RKI-Daten vom 26. Januar bei 989 pro 100.000 in der Altersgruppe der Null- bis Vierjährigen. Noch dramatischer sieht es in der Altersgruppe von fünf bis neun Jahren aus. Hier hat die Inzidenz zuletzt 2365 erreicht – höher als in jeder anderen Altersgruppe.

Das Biontech-Vakzin soll mit einem Wirkstoffgehalt von drei Mikrogramm ein Drittel der Erwachsenendosis enthalten. „Unser Impfstoff hat bereits in mehreren klinischen Studien und realen Studien für alle Altersgruppen ab fünf Jahren ein günstiges Sicherheits-, Verträglichkeits- und Wirksamkeitsprofil gezeigt", erklärte Dr. Ugur Sahin, CEO und Mitbegründer von BioNTech. Man erwarte, dass für Kinder unter fünf Jahren jeweils drei Impfdosen nötig seien, um einen ausreichenden Schutz zu bieten.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion