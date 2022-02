Der DAX brach die Serie mit drei Gewinntagen in Folge. Heute gab es keine Veränderung und damit eine unveränderte Ausgangslage.

Nicht ganz, denn die Abwärtstrendlinie ist gebrochen worden. Manchmal geht dies ohne Momentum einher, wie man hier sehen kann. Das Gap auf der Oberseite blieb uns weiter erhalten.

Der Kursbereich ist seit dem 20.Januar unberührt.

Volatiler ist die Nasdaq und ebenfalls an einer Trendlinie.

Dabei gab es Quartalszahlen von PayPal und Alphabet. Paypal zeigte Abschläge von mehr als 25 Prozent:

Alphabet wurde gesucht und markierte ein neues Allzeithoch:

Beide habe ich neben den weiteren Terminen hier mit eingearbeitet und gebe einen Ausblick auf die EZB-Sitzung auf Basis der Inflationszahlen heute.

Meine Gedanken über den Handelsverlauf am Mittwoch sind hier in 10 Minuten verankert und werden dann am Donnerstag mit der Vorbörse abgeglichen. Nimm dies gern als Informationsbasis für Dein Trading mit.

Dazu habe ich entsprechend meine Charts analysiert und definiere erste Szenarien für mein Trading. Tausche Dich gern aus und vollziehe den Start in den Börsentag mit mir zusammen!

Video-Chartanalyse für den EZB-Tag

Die 15.738 als große Gap-Kante bleibt wieder im Fokus des Geschehens. Ebenso der zart gebrochene Abwärtstrend, den wir seit einigen Wochen im Markt verankert sehen.

Folgende Entwicklung habe ich als Szenarien hier im Video skizziert:

Mit Blick auf die unterschiedlichen Zeiteinheiten gebe ich in diesem Format dann am Morgen in der Vorbörse einen tieferen Überblick zur Gesamtlage und entwickle weitere Tradingideen für den Handel.

Weitere Informationen zum Trading

Komm direkt in den Austausch mit mir und der Community von FIT4FINANZEN. Diese ist im Trading-Chat erreichbar und umfassen aktuell rund 800 Trader:innen - es geht dabei nicht nur um den DAX, sondern auch um den Nasdaq und weitere Einzelaktien.

Danke für Deine Aufmerksamkeit und vorab uns allen viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 68,02 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!