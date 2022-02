Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Meta Dives 14% as Q4 Earnings Far Below Estimates (PLX AI) – Meta Outlook Q1 revenue USD 27,000-29,000 million.Q4 EPS USD 3.67 vs. estimate USD 3.85Q4 net income USD 10,285 million vs. estimate USD 10,970 millionQ4 revenue USD 33,671 million vs. estimate USD 33,400 million