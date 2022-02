NEL, Tembo Gold, Newmont: Comeback-Aktien oder rette sich wer kann? Der Aktienmarkt zeigt sich aktuell launisch: Was gestern noch angesagt war, ist heute schon wieder out. Doch es gibt gute Gründe, in gefallenen Engeln Chancen zu sehen. Wir nehmen einige Aktien, für die es aktuell nicht so gut läuft, unter die Lupe … Foto: esg-aktien.de



Der Aktienmarkt zeigt sich aktuell launisch: Was gestern noch angesagt war, ist heute schon wieder out. Doch es gibt gute Gründe, in gefallenen Engeln Chancen zu sehen. Wir nehmen einige Aktien, für die es aktuell nicht so gut läuft, unter die Lupe und analysieren deren Comeback-Potenzial.

Newmont Corporation Aktie NEL ASA Aktie Tembo Gold Aktie





Autor: ESG Aktien | 03.02.2022, 06:00

