Nordea Q4 Earnings Top Estimates Supported by NII, Fees; Sees 2025 ROE Above 13% (PLX AI) – Nordea Q4 net interest income EUR 1,255 million vs. estimate EUR 1,241 million.Q4 net fee & commission income EUR 920 million vs. estimate EUR 899 millionQ4 EPS EUR 0.26 vs. estimate EUR 0.24Q4 operating profit EUR 1,281 million vs. … (PLX AI) – Nordea Q4 net interest income EUR 1,255 million vs. estimate EUR 1,241 million.

Q4 net fee & commission income EUR 920 million vs. estimate EUR 899 million

Q4 EPS EUR 0.26 vs. estimate EUR 0.24

Q4 operating profit EUR 1,281 million vs. estimate EUR 1,229 million

Nordea new financial target for 2025: RoE above 13%

Nordea for 2022 expects a RoE above 11% Wertpapier

