Der US-Zahlungsdienstleister PayPal veröffentlichte Vorgestern am 1. Februar nach Börsenschluss die Zahlen für das vierte Quartal 2021 und für das gesamte Finanzjahr 2021. So hat PayPal im Q4 2021 weniger verdient und die Erwartungen von Analysten verfehlt. Der Gewinn halbierte sich im Zeitraum von Oktober bis Dezember auf 801 Millionen Dollar im Jahresvergleich. Je Aktie war das ein Überschuss von 0,68 Dollar nach US-GAAP. Weiters wurden auch um 39 Prozent weniger sogenannte „Net New Active Accounts“ registriert, was einem Rückgang im Zuwachs der Konten entspricht. Die Aktie bricht im Handel am Tag nach der Veröffentlichung um knappe 25 Prozent ein. Das KGV 2021 hat sich aufgrund des Kursrückganges von 52 auf 37 reduziert. Das geplante Gewinnwachstum von 86 Prozent bis in Jahr 2024 muss wohl neu bewertet werden.

.

Zum Chart

.

Der Aktienkurs von PayPal hat seit dem All Time High am 26. Juli 2021 in Höhe von 310,16 US-Dollar einige Federn lassen müssen. So ging der Kurs in der Spitze bis zum gestrigen partiellen Tief um rund 57 Prozent auf rund 133 US-Dollar zurück. Der Rückgang war auch von einem generellen „Risk-Off“ Modus bei Wachstumsaktien überlagert. Aktien neigen bei negativen Meldungen oft zum überschießen und so ist es denkbar, dass auch der Kurs von PayPal zu schnell zu weit nach unten gelaufen ist. Am Tagestief von 129,01 US-Dollar ist ein Niveau erreicht, das zuletzt am 27. April 2020 gehandelt wurde. Rund um den Wert von 119 US-Dollar kommt auch eine Kernunterstützung von Mitte 2019 zum Tragen. In dieser Range zwischen 129 und 119 US-Dollar sollte sich ein Boden formieren und die Basis für steigende Kurse bilden.