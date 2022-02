Seit nunmehr Februar letzten Jahres herrscht beim Platin-Future ein Abwärtstrend, dabei gab der Wert des Industriemetalls von 1.337 auf rund 900 US-Dollar bis Ende letzten Jahres nach. Dort startete schließlich eine fünfwellige Erholungsbewegung und reichte direkt in den Abwärtstrend sowie über den 200-Tage-Durchschnitt aufwärts. Dort verharrt das Metall seit Mitte Januar in einer groben Seitwärtsspanne und konsolidiert seinen vorherigen Anstieg sichtlich aus. Aller Wahrscheinlichkeit nach sammelt der Wert Kräfte für einen Ausbruch, der allerdings weiterhin auf sich warten lässt.

Ausbruchsszenario intakt

Aufgrund der nur geringen Abschläge innerhalb der Konsolidierungsphase wird vermutlich ein Ausbruchsszenario vorbereitet, greifbare Long-Signale treten erst oberhalb von 1.061 US-Dollar auf und könnten infolgedessen Zugewinne an 1.104 und darüber in den Bereich von 1.146 US-Dollar auslösen. Dadurch könnte auch der um 900 US-Dollar etablierte Doppelboden endlich einen Abschluss finden und mittelfristig weitere Gewinne erlauben zu vollziehen. Vorsicht sollten Anleger unterhalb von 960 US-Dollar walten lassen, dies würde nämlich auf einen Rücksetzer zurück in den Bereich des Doppelbodens um 900 US-Dollar hinweisen.