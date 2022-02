Die subatomare Welt der Quantenmechanik ist eine wundersame Welt. Photonen, Elektronen und Ionen verfügen dort über Eigenschaften, die im makroskopischen ihresgleichen suchen. Beim Quantencomputer macht man sich diese Eigenschaften in Form von Quantenbits (Qubits) zu nutze. Während ein klassisches Bit entweder den Zustand 1 oder 0 einnehmen kann, verfügt ein Qubit über die Fähigkeit der Superposition und kann beide Zustände zur gleichen Zeit einnehmen. Der Vorteil gegenüber Bits wächst dadurch exponentiell mit jedem Qubit. Allerdings bedarf es ganz neuer Algorithmen, um mit Quantencomputer sinnvolle Ergebnisse zu erzielen. Diese Algorithmen müssen sich zudem auch technisch umsetzen lassen, was dadurch erschwert wird, dass Qubits extrem instabil sind. Selbst bei einem sehr großen technischen Aufwand bleibt so kaum Zeit zur Ausführung der Rechenoperationen.

In den letzten Jahren wurde die Popularität der Quantencomputertechnologie durch zahlreiche technologische Fortschritte angeheizt. Schon bald, so die Meinung vieler Experten, könnten Quantencomputer in der Lage sein, Aufgaben zu lösen, für die herkömmliche Rechner tausende von Jahren benötigen. Anwendungsmöglichkeiten entstünden dann beispielsweise bei der Simulation komplexer Moleküle in der Arzneimittelbranche oder der Materialforschung, in der Kryptographie, der Klimaforschung oder in der Logistik. Bis 2027, prognostiziert das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen IDC, dürfte der Quantencomputermarkt von 412 Millionen im Jahr 2020 auf 8,6 Milliarden anwachsen. Die folgenden Unternehmen gehören zu den potenziellen Gewinnern am Markt und schüren die Hoffnungen der Anleger.