Die Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006), die in den vergangenen 12 Monaten zu den besten Werten im DAX zählte, geriet nach ihrem am 9.12.21 bei 67,66 Euro verzeichneten Allzeithoch ordentlich unter Druck. Vom Tagestief vom 31.1.22 bei 56,76 Euro konnte sich die Aktie allerdings wieder deutlich nach oben hin absetzen. Die wegen der großen Nachfrage nach Antigen-Tests besser als erwartet ausgefallenen Zahlen und die angehobene Prognose für das laufende Geschäftsjahr beförderten den Aktienkurs im frühen Handel des 3.2.22 sogar wieder über die 60-Euro-Marke.

Nach dem soliden Start in das neue Geschäftsjahr bekräftigten Experten in den neusten Analysen mit Kurszielen von bis zu 76 Euro (Goldman Sachs) ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukte werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Siemens Healthineers-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf ihr altes Hoch zulegen kann.