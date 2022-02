Wie die Financial Times berichtet, ist der MSCI-Index für Value-Aktien in Europa in den ersten Wochen des Jahres 2022 um fast drei Prozent gestiegen, während der breite MSCI-World Index für Aktien der Industrieländer fünf Prozent gefallen ist.

Schnell steigende, aber eher spekulative US-Tech-Aktien sind in diesem Jahr besonders stark gefallen. Anleger wetten auf mehrmalige Zinsanhebungen durch die Fed. Höhere Zinssätze werden als Gift für schnell wachsende Tech-Aktien betrachtet. Wo also nun rein?

Die großen Energiekonzerne BP und (Royal Dutch) Shell sowie die Finanzkonzerne HSBC und Allianz gehören zu den großen europäischen Value-Aktien, die im Jahr 2022 bereits deutliche Kursgewinne verbucht haben.

Die BP-Aktie hat seit Jahresbeginn rund 17 Prozent gewonnen, das (Royal Dutch) Shell-Papier rund zehn Prozent. HSBC verbucht ein Jahreskursplus von über 20 Prozent, während die Allianz-Aktie in den hochvolatilen ersten Wochen des Jahres rund neun Prozent zulegte. Alle vier Unternehmen werden mit weniger als dem 11-fachen der für das nächste Jahr erwarteten Gewinne gehandelt.

Europäische Finanzwerte

Laut Financial Times ein weiteres Zeichen für den Stimmungsumschwung: Nach Angaben der Bank of America, haben Fonds, die europäische Finanzwerte halten, in diesem Jahr bisher 1,4 Milliarden US-Dollar an neuen Kundengeldern erhalten.

Der Sektor habe sich im vergangenen Jahr zwar erholt, viele Unternehmen werden aber immer noch zu günstigen Kursen gehandelt, da sie jahrelang mit einem schwachen Wirtschaftswachstum und niedrigen Zinsen zu kämpfen hatten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion