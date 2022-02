Facebook wird nach Quartalszahlen abgestraft

Nachdem die Anleger an der Frankfurter Börse in der vergangenen Woche noch auf Nachrichten aus der Geldpolitik von der anderen Seite des Atlantiks reagieren mussten, wird heute über Zinsen und Liquiditätsversorgung keine zwei Kilometer entfernt entschieden. Die Europäische Zentralbank steht gerade nach der gestern veröffentlichten Inflation in der Eurozone von 5,1 Prozent stark unter Druck, etwas gegen die dann vielleicht doch nicht nur vorübergehend steigenden Preise zu unternehmen. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, RoboMarkets, vor.

Die entscheidende Frage des heutigen Meetings dürfte deshalb sein, ob die Notenbanker in Frankfurt nun auch den Kurswechsel einleiten und mit der Strategie der Fed gleichziehen oder weiterhin stur bleiben. Letzteres könnte sich vor dem Hintergrund einer derzeit zweieinhalbmal so hohen Teuerung wie das eigentliche Ziel im Nachhinein als Fehlentscheidung mit fatalen Folgen für die Finanzmärkte herausstellen.