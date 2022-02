Maritime Resources: Wie mit einem Lineal gezogen!

„Wiederholen sich 2020 und 2021 bei der Aktie von Maritime Resources (0,135 CAD | CA57035U1021)?“, hatten wir vor einigen Wochen gefragt. Und nach einem Monat im neuen Jahr können wir sagen: Anscheinend ja! Denn die Aktie startete in den beiden vorangegangenen Jahren jeweils seitwärts oder leicht fallend, bevor sie im späten Frühling abhob, nur um in der zweiten Hälfte wieder die Gewinne des Kalenderjahres abzugeben und seitwärts zu tendieren. Allerdings lief das Ganze zuvor auf einem jeweils höheren Kursniveau ab. Nun läuft das Papier bereits seit dem August 2021 wie an einem Lineal gezogen seitwärts.

Maritime Resources: Auf dem Weg zum Minenbau

Offenbar scheint es auf dem aktuellen Niveau um 0,13 CAD einen oder mehrere Käufer zu geben, die die angebotenen Stücke dankbar abnehmen. Das Spiel läuft nun schon so lange, dass sich um dieses Kursniveau ein fester Boden etabliert hat. Das Maritime Resource auf diesem Niveau günstig bewertet ist, kann man am Börsenwert ablesen. Der steht bei knapp unter 60 Mio. CAD. Maritime Resources plant den Bau der eigenen Goldmine auf dem Flaggschiffprojekt Hammerdown in Neufundland. Laut der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsstudie aus dem Jahr 2020 will man eine Produktion von knapp 60.000 Unzen Gold pro Jahr für die ersten fünf Jahre erreichen. Als Capex wird mit 57 Mio. CAD gerechnet, also etwa dem aktuellen Börsenwert. Mit Nugget Pond hat das Unternehmen bereits eine eigene Verarbeitungsanlage gekauft sowie die Freigabe durch die zuständige Umweltbehörde erhalten. Legt man einen Goldpreis von 1.700 Dollar zu Grunde, dann würde Maritime Resources im ersten vollen Produktionsjahr rund 115 Mio. US-Dollar einnehmen. Das entspricht dem 2,5fachen des aktuellen Börsenwerts. Die Analysten von Cormark haben ein Kursziel von 0,30 CAD für die Maritime-Aktie ausgegeben. Das gleiche Kursziel sehen auch die Analysten von iA Securities und Sprott Equity Research. Maritime hat erst jüngst mit den vorbereitenden Arbeiten zum Bau der Mine begonnen (siehe hier). In diesem Jahr will das kanadische Unternehmen zudem eine Machbarkeitsstudie für Hammerdown vorlegen.