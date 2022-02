Nach der Rallye der letzten Monate herrscht seit Sommer letzten Jahres eine volatile Seitwärtsspanne zwischen 139,56 und 179,10 US-Dollar. Der letzte Rücksetzer aus Januar dieses Jahres forderte seinen Tribut mit Abschlägen auf 139,56 US-Dollar, dort konnte sich Nike stabilisieren und versucht sich derzeit an der Hürde von rund 150,00 US-Dollar. Im Rahmen eines Pullbacks könnte die Anfang dieses Jahres gerissene Kurslücke in den Fokus der Marktteilnehmer geraten und würde sich für entsprechende Long-Positionen anbieten. Allerdings sollten sich in der aktuellen Handelsphasen nur erfahrene Anleger trauen.

Gap-Close möglich

Über dem Niveau von rund 150,00 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit auf eine Fortsetzung der Erholung 153,00 US-Dollar merklich zunehmen, um die Kurslücke aus Anfang dieses Jahres zuschließen bedarf es eines Kurssprungs an 156,86 US-Dollar. Ebenfalls von einem Gap-Close überzeugte Anleger können dann hierzu auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA7TCT zurückgreifen und eine Renditechance im zweistelligen Bereich erwarten. Unterhalb von 139,56 US-Dollar würde dagegen ein Rücksetzer in den Bereich von 134,75 US-Dollar nahezu unausweichlich werden. Eine weitere Unterstützung findet Nike bei 127,10 US-Dollar vor.