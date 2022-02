Die Aktie von Öl-Riese BP notiert aktuell nur knapp unter ihrem Jahreshoch. Dennoch ist die Aktie für die Berenberg-Experten momentan unterbewertet. „Wir glauben, dass BP eine attraktive Kombination bietet von höheren Rohstoffpreisen, attraktiven Renditen und einer Bewertung, die im historischen Vergleich weiter günstig ist“, schreibt der Öl- und Gas-Spezialist der Berenberg Bank, Henry Tarr. In den Quartalszahlen, die nächste Woche erwartet werden, dürfte vor allem der höhere Ölpreis wie auch die starken Produktionszahlen für positive Impulse sorgen, so die Analysten weiter. Das Kursziel für die Aktie sieht Berenberg bei 4,50 britischen Pfund (GBP) – ein Aufwärtspotenzial von 13 Prozent.

Der italienische Eni-Konzern gehört ebenfalls zu den Top-Picks der Berenberg Bank. Die Börsengänge der norwegischen Tochter Var Energi und der Gas- und Erneuerbaren-Sparte Plenitude soll Kapital freisetzen, um die Energiewende zu finanzieren, argumentiert Analyst Henry Tarr. Öl-Exploration und Förderung bleibe auf absehbare Zeit der Umsatztreiber. Das Kursziel sieht Berenberg bei 16 Euro (aktueller Kurs: 13,30 Euro).

Der österreichische Öl-Multi OMV legte am Donnerstag Quartalszahlen vor, die sich sehen lassen können: Umsatz in 2021 verdoppelt, Dividende auf 2,30 Euro erhöht. Die Aktie hat dem allgemeinen Abwärtstrend an den Börsen seit Jahresbeginn getrotzt und liegt aktuell fast sieben Prozent im Plus. Der Ausbau der Chemie-Sparte dürfte das Geschäftsmodell robuster machen, glauben die Berenberg Bank-Experten. Sie sehen das Kursziel bei 65 Euro, das bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 25 Prozent.

Dividenden-Aristokrat Shell will seine Ausschüttungen um jährlich vier Prozent steigern. Bei vielen Anleger ist die Aktie gerade wegen der verlässlichen Dividende beliebt. Berenberg-Experte Tarr betont auch, dass der Ölkonzern viele attraktive Projekte in der Pipeline habe. „Wir merken an, dass Shell über eine Reihe attraktiver Anlagen verfügt, die in den kommenden Jahren in Betrieb genommen werden, darunter profitable Entwicklungen in Brasilien und weitere LNG-Projekte.“ Berenbergs Kursziel lautet 27,50 Euro. Aktueller Kurs: 23,40 Euro.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion