Der fortgeschrittene Kupferexplorer Element 29 Resources ( WKN A2QKKG / TSXV ECU ) konnte zu Abschluss des vergangenen Jahres einen spektakulären Bohrerfolg melden. Sagenhafte 908,75 Meter mit durchschnittlich 0,55% Kupferäquivalent erbohrte man, inklusive 0.67% Kupferäquivalent über 339,6 Meter! Und schloss damit eine ohnehin schon erfolgreiche Explorationssaison auf Ziel 1 des Elida-Projekts in Peru ab. Dabei betrachtet das Management eigentlich nicht Elida als das Vorzeigeprojekt von Element 29 sondern die Flor de Cobre-Liegenschaft – auf der man nun erste eigene Bohrungen angestoßen hat.

Denn das Projekt, das strategisch im südlichen Kupfergürtel Perus gelegen ist und über eine exzellente Struktur für die Minenentwicklung und den Betrieb verfügt, weist bereits eine historische Kupferressource von 57,4 Mio. Tonnen bei 0,67% Kupfer auf, die in Zusammenhang mit einer supergenen Anreicherungsdecke steht, die sich auf dem sogenannten Candelaria-Porphyr gebildet hat.

Jetzt sind Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.180 Metern vorgesehen, mit denen Element 29 neun historische Bohrungen spiegeln und so die historische – und damit nicht aktuellen Standards entsprechende, also unsicherere – Ressourcenschätzung bestätigen will. Im Erfolgsfall sollen diese Bohrlöcher ausreichende Daten liefern, um dann eine den aktuellen Standards und Anforderungen entsprechende Ressourcenschätzung zu erstellen.

Eine der historischen Bohrungen hatte laut dem Unternehmen 272 Meter mit 0,92% Kupfer ab einer Tiefe von gerade einmal 78 Metern erbracht, davon 116 Meter mit 1,4% Kupfer als sekundäre Anreicherungen gefolgt von 156 Metern mit 0,58% Kupfer als primäre Sulfide. Um diese tiefer gelegene, primäre Sulfidvererzung zu testen – bis in Tiefen von 500 Metern – sind noch einmal Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.520 Metern geplant, teilte das Unternehmen heute mit.

Parallel dazu wird Element 29 daran arbeiten, die Bohrgenehmigung für das Porphyr-Ziel Atravezado, ebenfalls Teil von Flor de Cobre, zu erhalten, um die ersten Bohrtests auf diesem vorrangigen Porphyr-Ziel vorzubereiten, das durch übereinstimmende Aufschlussgeologie, Oberflächengeochemie und geophysikalische Reaktionen unterstützt wird. Atravezado befindet sich etwa 1,5 Kilometer nordwestlich von Candelaria. Es handelt sich um eine 1,5 x 1,6 Kilometer große kreisförmige Zone, die durch eine auffällige Kupferoxidmineralisierung in Verbindung mit Quarzgang-Stockworks und Kalium-Alteration gekennzeichnet ist. Innerhalb des Zielgebiets wurden zudem spätmineralische Porphyr-Gänge kartiert.

Fazit: Nach dem Erfolg auf Ziel 1 des Elida-Projekts widmet sich Element 29 jetzt Flor de Cobre und könnte dort, glauben wir, wenn alles wie geplant läuft, in vergleichsweise kurzer Zeit eine erste Ressourcenschätzung nachweisen – ausgehend von den historischen Vorkommen. Hinzu kommt das Tiefenpotenzial unterhalb der supergenen Anreicherungszone, welches das Ausmaß der bekannten Vererzung des Candelaria-Porphyrs noch einmal ausweiten könnte. Bei erfolgreichem Verlauf der Arbeiten auf Flor de Cobre – die Entwicklungen auf Elida sogar außen vor gelassen – könnte Element 29 Resources unserer Ansicht nach Ende des Jahres auf einem ganz anderen Level stehen als aktuell. Natürlich ist die Exploration an und für sich ein riskantes Geschäft, sodass nichts ein Stein gemeißelt ist, die Chancen stehen aber auf Grund der bereits vorhandenen, historischen Daten unserer Meinung nach gut. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben.

Bei Interesse an der Story von Element 29 und Details zu den Plänen des Unternehmens für Flor de Cobre raten wir zur Registrierung für das Webinar von Element 29 heute um 18 Uhr deutscher Zeit.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Element 29 Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Element 29 Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Element 29 Resources berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.