Nach der EZB-Sitzung DAX rutscht ab, Anleger "sprachlos": EZB hält an ultralockerer Geldpolitik fest Die EZB zeigt sich besorgt wegen der hohen Inflation, will aber voerst an ihrem ultralockeren Kurs festhalten. Eine Zinserhöhung in diesem Jahr scheint nicht mehr ausgeschlossen. Experten glauben aber nicht daran. Foto: Michael Probst/Pool AP/dpa Experten und Anleger hatten sich von der Sitzung des EZB-Rates eine Reaktion auf die ausufernde Inflation erhofft. Die Teuerung im Währungsraum war im Januar auf ein Rekordhoch von 5,1 Prozent gestiegen. Im Gegensatz zu anderen Notenbanken wie der britischen Zentralbank hat die EZB noch nicht mit Zinsanhebungen auf die Entwicklung reagiert. EZB-Präsidentin Christine Lagarde erklärte am Donnerstag in Frankfurt man sei besorgt über die Entwicklung und wolle den mittelfristigen Ausblick im März genauer untersuchen. Man wolle jedoch keine Entscheidung ohne "hinreichende Datengrundlage" treffen. Im Gegensatz zur Sitzung im Dezember wollte sie ein Erhöhung der Zinsen in 2022 aber auch nicht ausschließen. Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance! Werbung Long Long Basispreis 14.422,12€ Hebel 14,98 Ask 9,44 Zum Produkt Short Short Basispreis 16.442,50€ Hebel 14,98 Ask 11,01 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Experten erwarten voerst auch keine Kurswechsel in Frankfurt. Börsenexperte Andreas Lipkow von Comdirect erklärte: "Die EZB hat alles beim Alten gelassen und sich nicht wirklich auf die aktuelle Inflationsentwicklung eingelassen. Das lässt die Marktteilnehmer an den Aktienmärkten sprachlos zurück". Und Fondsmanager Thomas Altmann von QC Partners sagte: "Die Reihenfolge bleibt fest zementiert: Die Zinsen steigen erst nach dem Ende des Kaufprogrammes". Sandra Holdsworth von Aegon Asset Management sah hingegen schon erste Anzeichen für ein Umdenken. Die EZB habe ihre Geldpolitik zwar nicht verändert. "Präsidentin Lagarde hat jedoch sehr stark angedeutet, dass sie auf ihrer Sitzung im März ihren derzeitigen Kurs neu bewerten wird. Die Sitzung im März wird Aufschluss geben, aber in der Zwischenzeit werden die Spekulationen weitergehen.“ Der DAX reagierte noch während der Pressekonferenz auf die Neuigkeiten und rutschte ab. Zum Börsenschluss stand der deutsche Leitindex am Donnerstagnachmittag gut ein Prozent im Minus. Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion



