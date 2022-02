Gerade hat das Unternehmen sein zweites Bohrprogramm für 2022 angekündigt. Fancamp will auf dem Kupfer-Explorationsprojekt Harvey Hill 2.000 Meter (Abbildung 1) bohren. Die Bohrungen sollen im März beginnen. Das Bohrprogramm 2022 schließt an das 80-Loch-Bohrprogramm 2019-2020 an. Dessen bester Bohrabschnitt befand sich in Bohrloch DDH HH19-26, das 1,77 % Cu auf 9,0 Metern in 120 Metern Tiefe durchteufte.

Durch einen Streit der Hauptaktionäre war Fancamp Exploration Ltd. ( TSX V: FNC; FRA: 3F9 ) im vergangenen Jahr überwiegend mit sich selbst beschäftigt. Erst nachdem sich bei der Hauptversammlung im Oktober 2021 die Waage endgültig zugunsten von Interim-CEO Rajesh Sharma als neuem starken Mann und neuem Fulltime-CEO geneigt hat, kommt die Gesellschaft nun endlich auch operativ wieder in Tritt.

Fancamp dürfte finanziell zu den am besten ausgestatteten Explorern überhaupt gehören. Die Gesellschaft verfügte laut Quartalsbericht vom 31. Oktober 2021 über knapp 8 Mio. CAD Cash und weitere 15 Mio. CAD an marktgängigen Assets, in erster Linie in Form seiner bedeutenden Beteiligung an Champion Iron (TSX: CIA). Ende des 3. Quartals 2021 hielt Fancamp 3,1 Mio. Aktien von Champion Iron, die seinerzeit mit einem Wert von 4,21 CAD verbucht wurden. Aktuell notiert Champion Iron bei 5,97 CAD pro Aktie. Auch an Liegenschaften fehlt es Fancamp nicht: Der Quartalsbericht führt (auf sieben Seiten) nicht weniger als 14 verschiedene Explorationliegenschaften auf.

Bei Projekt Harvey Hill handelt es sich um ein vormals produzierendes Projekt mit entsprechend gut ausgebauter Infrastruktur. Es liegt direkt an Straße etwa 20 km nordöstlich der Stadt Thetford Mines in den Appalachen von Québec (Abbildung 1). Die Mine wurde Mitte des 18. Jahrhunderts entdeckt und war bis zu ihrer endgültigen Schließung Mitte der 1980er Jahre mit Unterbrechungen in Betrieb. Die frühere Produktion wird mit 450 kt mit 1,22 % Kupfer und 2,8 gpt Silber zwischen 1973 und 1976 angegeben, wobei eine geringe Produktion zwischen 1858 und 1903 nicht berücksichtigt ist (MERN DV 85-08). Zusätzlich zu Harvey Hill wurden Basismetallvorkommen bei Foy (400 m WNW von Harvey Hill) und Nutbrown (1 km WNW von Harvey Hill) auf dem Grundstück Fancamp verzeichnet.



Abbildung 1: Lageplan mit geophyikalischer Signatur und historischen Bohrlöchern.

Fancamp und MIRA Geoscience haben ein 3D-Modell für das Projekt Harvey Hill abgeschlossen. Das Modell deutet darauf hin, dass die mineralisierten Linsen mit einer umgedrehten Scharnierfalte verbunden sind (Abbildung 2). Mit den Bohrungen werden zwei Ziele verfolgt: eine potenzielle Verdickung des mineralisierten Horizonts in der Scharnierfalte und die Möglichkeit einer Ausdehnung der Kupfermineralisierung von Harvey Hill in Richtung der etwa 400 Meter nordwestlich gelegenen Zone Foy, wo eine Kupfer-Gold-Mineralisierung beschrieben wurde, die 10,1 % Cu, 3,16 g/t Au, 11,6 g/t Ag, 0,12 % Zn, 0,2 % Ni, 0,32 % Cr und 175 ppm Co (MB 88-21) aus ausgewählten Schürfproben in der Nähe des aufgegebenen Explorationsschachts (MB 88-22) enthält.



Abbildung 2: Geplante Bohrlöcher in gelb.

Fancamp besitzt zahlreiche Mineralressourcengrundstücke in Quebec, Ontario und New Brunswick, darunter Chrom, strategische Seltenerdmetalle, Gold, Zink, Titan und mehr. Die Chromgrundstücke von Fancamp im begehrten Ring of Fire im Norden Ontarios sind strategisch günstig gelegen. Einen besonderen Schwerpunkt bilden die Seltene Erden-Grundstücke in Quebec. Fancamp besitzt Anteile an einem bestehenden Eisenerzbetrieb im Quebec-Labrador-Trog sowie an einem Zinkprojekt, das in Nova Scotia wieder in Betrieb genommen werden soll.

