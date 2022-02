AddLife CEO Kristina Willgård to Step Down (PLX AI) – AddLife says CEO Kristina Willgård will step down during 2022.Search for new CEO begins (PLX AI) – AddLife says CEO Kristina Willgård will step down during 2022.

