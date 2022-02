Amazon und Snap – unfassbare Bewegungen! Was für eine Quartalssaison! Die US-Tech-Aktien fahren Achterbahn. Facebook aka Meta stürzt um 25 Prozent in den Keller. Amazon wurde am Donnerstag in Geiselhaft genommen? Mit Grund? Eher nicht. Daher haben wir bei Feingold Research gegen 21 Uhr am Donnerstag einen Comeback-Trading-Idee vorgestellt. Amazon knallt über 20 Prozent nach oben. Mit Hebel 4 also 80 Prozent. SNAP – 60 Prozent nachbörslich also knapp 200 Prozent im Turbo. Hier finden Sie mehr zu unserem Angebot. Lieber Leser im spekulativen Bereich, Der Blick auf die bekannte US-Kachel zeigt es: Der Donnerstag bringt einen verdammt schwachen Handelstag in den USA mit sich. Amazon legt nach 22 Uhr die Zahlen vor und fällt vorher 7 Prozent. Die Anleger gehen also schon vor den Zahlen in Deckung. Nun sind die Berichte erstmal immer eher eine 50 / 50-Sache, aber angesichts des Momentums würden wir bei Amazon eher auf eine positive Überraschung setzen. Übrigens: Das Ruder hat bei Amazon seit Sommer 2021 Andy Jassy übernommen, was vielleicht auch die Tür für einen Aktiensplit öffnet. Also wer mutig ist und einen Zock wagen möchte: Bulls WKN KF7J1Y oder JC1M4K mit Hebel 4. Bitte den Einsatz entsprechend im Rahmen halten. Übrigens: Snap fällt vor den Zahlen über 20 Prozent zurück, eben wegen Facebook. Wer hier auf eine positive Überraschung setzen möchte – WKN VP27HL.



Gastautor: Daniel Saurenz | 04.02.2022, 06:00

