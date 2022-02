Fiskars to Buy Back up to 200,000 Shares, or 0.2% (PLX AI) – Fiskars to start to acquire the company's own shares.Will buy back maximum of 200,000 or 0.2% of total number of shares. (PLX AI) – Fiskars to start to acquire the company's own shares.

Will buy back maximum of 200,000 or 0.2% of total number of shares. Wertpapier

Fiskars Abp Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: PLX AI | 04.02.2022, 07:52 | | 31 0 | 0 04.02.2022, 07:52 |

Schreibe Deinen Kommentar Disclaimer