Es hat den Anschein, als ob das Nutzer-Wachstum bei Facebook sein Ende gefunden hat. Der CEO von Facebooks Mutterkonzern Meta-Platforms Mark Zuckerberg legte am Mittwoch (2. Februar) nachbörslich enttäuschende Quartalszahlen vor, was die Aktie im gestrigen Handel um rund 26 Prozent einbrechen ließ. Das aktuelle KGV 2021 von 15,23 ist auf ein Niveau gesunken, wo sich deutsche Industriewerte tummeln. Im Gespräch mit Analysten versuchte Zuckerberg am Mittwoch hingegen, eine positive Bilanz der Geschäfte seines Unternehmens zu ziehen. Er verlor kein Wort darüber, dass Facebook erstmals in der Unternehmensgeschichte einen Rückgang bei den täglichen Nutzerzahlen verzeichnen musste. Auch wenn die User-Zahlen stagnieren rechnet Zuckerberg für das erste Quartal 2022 mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 3 bis 11 Prozent im Jahresvergleich.

Zum Chart

Vergleicht man den Kursverlauf seit Ende Juli 2020 mit der Benchmark Nasdaq 100, fällt auf, dass Meta mit dem Kursrückgang vom gestrigen Handelstag die Benchmark deutlich unterschritten hat. Rechnet man diesen Tag heraus, so gleichen sich die Performance-Werte einander an. Aktuell hat es den Anschein, als ob sich zwei Klassen von Wachstumswerten gebildet haben. Eine Klasse, angeführt von Apple und Alphabet, kann das Wachstum aufrechterhalten und verdient daran prächtig. Eine weitere Klasse, mit den jüngst enttäuschenden Werten wie PayPal und Meta-Platforms als Beispiel, verzeichnet eine Stagnation bei den Wachstums-Kennzahlen. Zieht man die Notenbank-Maßnahmen wie die Einstellung der Anleihekäufe und die geplanten Zinsschritte in Betracht, ist mittel- bis langfristig eventuell ein Paradigmenwechsel im Gange, dem sich kein Tech-Wert entziehen wird können. Kurzfristig lädt das aktuelle KGV 2021 von 15,23 bei Meta zu einem Long-Investment bis zum Ziel bei 273,02 US-Dollar ein.