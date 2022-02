Ranking Das sind die besten Aktienfonds nach Regionen im Januar Vor rund einem Jahr standen Techfonds und -Aktien in der Gunst der Anleger:innen. Doch welche Fonds gehören aktuell zu den Favoriten? Wer in den vergangenen Jahren auf Wachstumswerte setzte, lag damit goldrichtig. Doch angesichts steigender Inflationsraten haben sich die Kräfteverhältnisse am Markt gedreht. Wir zeigen euch, welche Aktienfonds in den Regionen Welt, Europa und Schwellenländer im Januar am besten performt haben. Mehr dazu erfahren Sie auf derfonds.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren Gastautor: Helge Rehbein | 05.02.2022, 08:00 | | 23 0 | 0 05.02.2022, 08:00 |

Schreibe Deinen Kommentar Disclaimer