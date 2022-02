Teuerung hält an Trotz Rückgang: Inflation in Deutschland bleibt hoch Die Preise sind in Deutschland im Januar um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Damit ist die Inflation im Vergleich zum Dezember 2021 leicht gesunken. Die Preise sind in Deutschland im Januar um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Damit ist die Inflation im Vergleich zum Dezember 2021 leicht gesunken. Im Vorfeld war aber mit einem deutlicheren Nachlass gerechnet worden. Experten erklären, warum die Teuerung anhält. Mehr dazu erfahren Sie auf derfonds.

