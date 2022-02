Ranking Das sind die beliebtesten ETFs bei der comdirect Welche Indexfonds finden sich in den Portfolios der Kunden:innen der comdirect am häufigsten? Von MSCI World bis zum Deutschen Leitindex Dax steckt alles drin. Von MSCI World bis Dax – ETFs auf die großen Aktienindizes sind für den Einstieg am Kapitalmarkt besonders gefragt. Welche börsengehandelten Indexfonds in den Depots der comdirect-Kund:innen am stärksten vertreten sind, zeigen wir euch in unserer Klickstrecke.

Gastautor: Helge Rehbein | 08.02.2022

