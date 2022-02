Kaum haben wir bei Cashkurs*Trends das Tech-Beben und die damit verbundenen Kaufchancen für aktive und langfristig orientierte Anleger thematisiert, folgt auch schon der nächste Paukenschlag. Nach PayPal wurde diese Woche auch die Facebook-Mutter Meta nach Zahlen massiv abgestraft. Über 20 Prozent ging es für die Aktie in den Keller. Damit toppte sie sogar den Kursrutsch von PayPal.

200 Mrd. Dollar vernichtet

Dieses Beben sorgte natürlich für reichlich Aufsehen an den Märkten. Meta zählt schließlich zu den teuersten Unternehmen der Welt. Der Kursrutsch ließ 200 Mrd. Dollar Börsenwert innerhalb von wenigen Minuten in Schall und Rauch aufgehen. Zum Vergleich: Linde, der teuerste Konzern im deutschen Leitindex Dax, bringt es insgesamt auf eine Bewertung von umgerechnet rund 160 Mrd. Dollar.

Das sagt Dirk Müller zur Meta-Aktie





__





Großer Kursrutsch, große Verunsicherung

Die Zahlenspielerei im obigen Beispiel zeigt, welche Dimensionen die großen US-Technologieriesen mittlerweile angenommen haben. Entsprechend groß ist die Verunsicherung. Wie geht es bei Meta Platforms nun weiter? Ist der Kursrutsch eine attraktive, vielleicht sogar einmalige Kaufchance? Oder droht beim Mutterkonzern von Facebook, Instagram und WhatsApp nun größeres Unheil? Und was bedeutet das alles für andere Tech-Aktien? Alles berechtigte Fragen an diesem denkwürdigen Tag. Wie schon nach den jüngsten Zahlen von Alphabet und PayPal folgte noch am gleichen Tag ein Update mit Details zu den Meta-Zahlen und deren Folgen an die Mitglieder von Cashkurs*Trends.

Hinweis:

Achtung: Hierbei handelt es sich nicht um eine Anlageempfehlung oder Anlageberatung!

Dieser Artikel erschien zuerst im Blog von Dirk Müllers Cashkurs*Trends. Dort finden Sie weitere Artikel rund um das Thema Trendinvestments und zum aktuellen Börsengeschehen.