Aber dann kam der U-Turn: Snap legte Zahlen am Donnerstag nach Börsenschluss vor. Diese überraschten hinsichtlich Gewinn, Umsatz und Nutzerwachstum. Binnen Minuten sprang der Kurs zeitweise um über 62 Prozent nach oben und pegelte sich dann bei 48 Prozent Kursplus ein.

Investoren zitterten am Donnerstag vor einem Tech-Crash, nachdem Meta eine enttäuschende Prognose für das erste Quartal vorgelegt hatte. Social-Media-Aktien wurden in Mitleidenschaft gezogen. Auch Snap musste im Zuge des Marktbebens über 23 Prozent seines Kurses einbüßen.

Snap meldete einen Nettogewinn von 22,6 Millionen US-Dollar. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 42 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer stieg um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 319 Millionen.

"2021 war ein aufregendes Jahr für Snap, in dem wir bedeutende Fortschritte beim Wachstum unseres Geschäfts und bei der Betreuung unserer globalen Community gemacht haben", sagte Snap-CEO Evan Spiegel in der Gewinnmitteilung. "Die Stärke unseres Kerngeschäfts hat es uns ermöglicht, unsere Investitionen in Augmented Reality zu beschleunigen und die Art und Weise zu verändern, wie die Snapchat-Community die Welt durch unsere Kamera erlebt."

Auch andere Netzwerk-Aktien konnten zunächst massiv zulegen. So übertrafen beispielsweise auch die Zahlen von Pinterest die Erwartungen der Wall Street. Die Aktie legte daraufhin nachbörslich zeitweise rund 25 Prozent zu.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion