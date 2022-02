Seit Anfang 2020 hat sich der Wert der Texas Instruments-Aktie verdoppelt, allerdings hat die Aufwärtsdynamik seit September letzten Jahres auch sichtlich nachgelassen und führte zu Abschlägen auf 169,39 US-Dollar abwärts. Zwar gehen hieraus noch keine signifikanten Trendwendemuster hervor, allerdings könnte sich eine Fortsetzung der sukzessiven Abwärtstendenz durchaus in einer Konsolidierung manifestieren und würde entsprechende Handelsansätze auf der Unterseite erlauben einzugehen. Noch allerdings können sich Technologiewerte vergleichsweise gut behaupten, Vorsicht sollte Anleger angesichts der Zinswende in den USA trotzdem an den Tag legen.

Licht und Schatten im Tech-Sektor

Um greifbare Impulse auf der Unterseite zu erhalten, sollten Investoren erst einen nachhaltigen Bruch der markanten Unterstützung von mindestens 162,00 US-Dollar abwarten. Nur dann diese sich in der Texas Instruments-Aktie Korrekturpotenzial an 149,56 und darunter 134,80 US-Dollar ableiten, worauf entsprechende Short-Positionen abgeschlossen werden könnten. Der Bereich zwischen den aktuellen Jahrestiefs und den Höchstständen aus 2021 ist dagegen als neutral zu bewerten. Ein Ausbruch über 205,00 US-Dollar könnte dagegen kurzzeitig Aufwärtspotenzial an 225,00 US-Dollar verleihen.