Diese magnetische Vermessung wurde von Precision GeoSurveys durchgeführt und umfasste insgesamt mehr als 1.200 Linienkilometer in drei Zielgebieten von RC Gold, einschließlich der Saddle Eiger-Zone, wo das Unternehmen derzeit ein Diamantbohrprogramm in Angriff nimmt.

Die Daten aus der mit einem Helikopter durchgeführten geophysikalischen Vermessung wird Sitka in Zusammenhang mit vorhanden Daten aus LiDAR-Untersuchungen, geochemischen Probenahmen, bestehenden Kartierungsresultaten sowie weiteren Informationen aus Probenahmen, Bohrungen und historischen Daten verwenden, um für die Exploration wichtige Erkenntnisse zu Struktur, Verwitterung und Lithologie der Zielzonen zu gewinnen – und so die Bohrungen noch besser ausrichten zu können.

Auch Corwin Coe betonte die Bedeutung der gerade abgeschlossenen Vermesung: „Wir freuen uns sehr, dass Precision GeoSurveys in der Lage war, im vergangenen Monat diese hochauflösende, hubschraubergestützte geophysikalische Untersuchung auf unserem Goldprojekt RC durchzuführen. Magnetische Vermessungen aus der Luft bieten eine hervorragende Datenerfassung und wir gehen davon aus, dass die aus dieser Vermessung gewonnenen Qualitätsdaten uns bei der Verfeinerung der Bohrziele auf dem Grundstück weiter unterstützen werden. Ein Teil der Vermessung wurde über der Zone Saddle Eiger geflogen, wo ein 500 mal 2000 Meter großes intrusionsbezogenes Goldsystem identifiziert wurde, auf das sich die Bohrprogramme 2020 und 2021 des Unternehmens konzentrieren. Die Ergebnisse aus dieser Zone lieferten mehrere bedeutende Goldabschnitte, einschließlich des letzten im Jahr 2021 abgeschlossenen Bohrlochs DDRCCC-21-021, das 220,1 Meter mit 1,17 g/t Gold von der Oberfläche aus durchteufte. Wir werden die Daten dieser Untersuchung sofort verwenden, wenn wir uns auf den Beginn unseres Winterbohrprogramms vorbereiten, mit dem wir an die außergewöhnlichen Ergebnisse von Bohrloch 21 anknüpfen wollen.“

Das Winterbohrprogramm des Unternehmens soll in den nächsten Tagen beginnen und – die geplanten Sommerbohrungen eingeschlossen – 10.000 Meter an Diamantkernbohrungen umfassen. Logischerweise wird man sich im ersten Schritt auf Step-Out-Bohrungen von der eingangs erwähnten, spektakulären Bohrung aus konzentrieren.

Fazit: Ohne große Pause geht Sitka Gold in die nächste Runde an Bohrungen auf dem RC Gold-Projekt, dieses mal sogar mit durch die neuen Daten aus der gerade abgeschlossenen magnetischen Vermessung verfeinerten Zielen. Sollte es dem Unternehmen gelingen, seine Theorie von einem rund 2 Kilometer langen, für RC Gold hochgradigen Goldkorridor zu bestätigen, dürfte das unserer Ansicht nach das Interesse der Anleger an dem Unternehmen von Cor Coe neu entfachen. Wie der Markt auf wirklich herausragende Bohrergebnisse reagiert, war ja zudem erst Mitte Dezember zu beobachten.

Natürlich ist die Exploration trotz aller Vorbereitung und Erfahrung der beteiligten Personen immer ein riskantes Geschäft und auch die Metallpreisentwicklung entzieht sich selbstverständlich der Kontrolle des Unternehmens. Das sollten Anleger im Rohstoffsektor und insbesondere bei Rohstoff-Juniors immer bedenken.

Abgesehen davon ist Sitka Gold bei Weitem kein „One-Trick-Pony“ sondern verfügt über noch mehrere, ebenfalls sehr aussichtsreiche Projekte unter anderem in Nevada. Weitere Informationen dazu gibt es z.B im Profil des Unternehmens auf GOLDINVEST.de



