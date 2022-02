Im ersten Monat des Jahres 2022 zeigt sich, dass die Smartbroker-Kunden die Themenbereiche Impf- und Wasserstoff nach wie ganz oben auf dem Zettel haben. Biontech bleibt nach dem Jahreswechel vor Plug Power auf Platz eins der meistgehandelten Aktien im Monat.

Mit DigitalOcean hat es ein neues Gesicht auf die Smartbroker-Hitliste der in einem Monat am meisten gehandelten Aktien geschafft. Der US-amerikanische Cloud-Anbieter hatte es wie einige andere Tech-Werte schwer in den vergangenen Wochen. Fast ein Drittel an Wert verlor die Aktie. Bei dem einen oder anderen Smartbroker-User dürfte sie aus dem Depot geflogen sein.