In der letzten technischen Besprechung zu der Commerzbank-Aktie vom 25. Januar 2022: „Commerzbank: Das könnte bereits reichen!“ wurde auf eine Rallyefortsetzung an 8,25 und darüber 9,00 Euro hingewiesen. Ersteres Ziel hat die Aktie im heutigen Handelsverlauf erfolgreich erreicht, nun geht es an das zweite große Ziel. Allerdings sollten bestehende Long-Positionen nun ein gutes Stück weit enger abgesichert werden.

Abwärtstrend naht

Aus dem Stand heraus lässt sich durchaus noch Kurspotenzial an rund 9,00 Euro ableiten, darüber wird es jedoch zunehmend schwieriger werden, weitere Kursgewinne ohne entsprechende Konsolidierungsphasen durchzusetzen. Potenzielle Ziele liegen nach einem erfolgreichen Pullback bei 10,00 und darüber bei 11,80 Euro und somit der langfristigen Abwärtstrendlinie. Ein sinnvoller Stopp könnte bei bestehenden Positionen nun im Bereich von 7,20 Euro angesetzt werden. Ein bärisches Szenario tritt dagegen erst halb von 6,00 Euro ein.