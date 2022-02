Mit der Anhebung des von ihm ermittelten fairen Unternehmenswerts drückt Rob Stitt seine Anerkennung für das aus, was in den letzten zwölf Monaten auf Stillwater West geschehen ist und wie sehr sich Group Ten Metals weiterentwickelt hat. Den entscheidenden Durchbruch stellt dabei die im Herbst vorgelegte erste Ressourcenschätzung dar. Sie lässt Stillwater West in die Riege jener Projekte aufsteigen, für die bereits gesicherte Annahmen zur im Boden vorhandenen Mineralisierung vorliegen.

Durch die anfängliche Ressource von 1,56 Milliarden Pfund Nickeläquivalent und 2,44 Millionen Unzen Palladiumäquivalent hat sich Group Ten Metals innerhalb der kanadischen PGM-Metall-Unternehmen auf einen Schlag auf den dritten Rang vorgeschoben, was die Größe der Ressource betrifft.

Dabei erkennt die Analyse ausdrücklich an, dass das letzte Wort noch lange nicht gesprochen ist, denn aus dem 2021er Bohrprogramm stehen immer noch die Ergebnisse für 14 Bohrlöcher aus und in 2022 wird die Exploration von Stillwater West selbstverständlich fortgesetzt werden. Deshalb sieht Rob Stitt das Potential, dass die anfängliche Ressource schon in Kürze vergrößert werden kann.

Das Black-Lake-Drayton-Goldprojekt wird für Group Ten Metals von einem Mühlstein zur Chance

Sehr positiv wird auch die Lösung gesehen, die Group Ten Metals im vergangenen Jahr für sein Black-Lake-Drayton-Goldprojekt gefunden hat. Mittelfristig wird Heritage Mining die Führung und den Besitz des Projekts übernehmen. Für Group Ten Metals liegt in diesem Wechsel der Besitzrechte und der unternehmerischen Führung eher eine Chance als ein Verlust, denn über die Aktien von Heritage Mining, die man in Zukunft besitzen wird, ist man immer noch mittelbar an Black Lake Drayton beteiligt.

Erspart bleiben Group Ten Metals jedoch die Aufwendungen, die man als Besitzer des Projekts weiterhin zu leisten hätte, um die Besitzrechte an den Claims nicht zu verlieren. Viel vorteilhafter ist es, Geld, das nicht für das Black-Lake-Drayton-Projekt ausgegeben wird, in Stillwater West zu stecken. Rob Stitt weist ausdrücklich darauf hin, dass sich die Kurse von Explorern und Entwicklern typischerweise ausgesprochen positiv entwickeln, sobald sich ihr Flaggschiffprojekt erfolgreich entwickelt und an Größe und Kontur gewinnt. Dieser Effekt ist auch bei Group Ten Metals zu erwarten, weshalb es sehr viel Sinn macht, die eigenen finanziellen und unternehmerischen Mittel vollkommen auf Stillwater West zu konzentrieren.

Ausstehende Optionen bieten finanzielle Sicherheit

Positiv wird auch die finanzielle Situation der Gesellschaft gesehen. Für Group Ten Metals spricht, dass derzeit 11,48 Millionen Optionen und 37,97 Millionen Warrents im Geld sind. Sollten sie zu ihren Basispreisen ausgeübt werden, würden der Gesellschaft weitere 12,42 Millionen CAD zufließen, woraus sich für die zukünftigen Aktivitäten eine erhebliche Finanzreserve ergibt.

Bei der Bewertung des Unternehmens nimmt Rob Stitt im Vergleich zu Minenentwicklern, die bei der Entwicklung ihrer Projekte bereits weiter vorangeschritten sind als Group Ten Metals, einen Abschlag von 50 Prozent vor. Dennoch ergibt sich auf der Basis der im Herbst vorgelegten ersten Ressource ein fairer Unternehmenswert, der deutlich über dem aktuellen Kurs der Aktie liegt.

Kurspotential von 82,1 Prozent

Für angemessen hält der Couloir Capital Analyst inzwischen einen Wert von 0,61 CAD je Aktie. Bezogen auf den Tageskurs vom 3. Februar 2022 von 0,355 CAD ergibt sich somit ein mögliches Potential von 0,275 CAD oder oder 82,1 Prozent.

Zu erwarten ist allerdings, dass der in der Analyse zugrunde gelegte Abschlag von 50 Prozent gegenüber den weiterentwickelten Wettbewerbern sukzessive sinken wird, sobald die erste Ressource durch aktualisierte Schätzungen vergrößert wird und Teile durch Infill-Bohrungen in eine höhere Kategorie überführt werden können.

Background

Group Ten Metals Inc. (TSX-V: PGE, FSE: 5D32) ist ein börsennotierter kanadischer Explorer, der in Toronto und Frankfurt gut handelbar ist. Das Unternehmen erschließt hochwertige Platin-, Palladium-, Nickel-, Kupfer-, Kobalt- und Goldlagerstätten. Der Schwerpunkt der Explorationstätigkeit liegt auf dem Stillwater West Projekt im US-Bundesstaat Montana. Es grenzt unmittelbar an die gleichnamige Stillwater-Mine von Sibanye-Stillwater an, in der große Mengen der Platingruppenelemente sowie Nickel, Kupfer, Kobalt und Gold gefördert werden. Daneben besitzt Group Ten Metals noch das Black Lake-Drayton Goldprojekt im kanadischen Bundesstaat Ontario sowie das Kluane Projekt in der kanadischen Provinz Yukon. Auch hier werden die Elemente der Platingruppe sowie Kupfer, Nickel und Kobalt angetroffen.

