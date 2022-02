Der Start in den Februar verlief zunächst noch positiv. Doch bereits zum Mittwoch gab es einen richtungslosen Tag, der in Erwartung der EZB-Sitzung nahezu ohne Veränderung zum Dienstagabend vorüberzog und damit erste Schwächezeichen zeigte.

Die EZB-Sitzung am Donnerstag enttäuschte die Marktteilnehmer schliesslich und führte zu einer Umkehr des Sentiments. Nach rund 2 Prozent Abschwung am Donnerstag setzte sich diese negative Stimmung fast ungebremst am Freitag fort.

Nach einer zunächst positiven Eröffnung fielen die Kurse weiter, markierten ein neues Wochen- und damit Monatstief und steuerten auf den Bereich um 15.000 Punkte zu, der als Boden Ende Januar galt.

20220204 XETRA-DAX Freitag

Das Wochenminus wurde dann am Freitag bei 15.060 Punkten markiert. Nach einem zwischenzeitlichen Wochenhoch über 15.700 Punkte sah man den Wechsel der Marktakteure im Wochenverlauf sehr deutlich:

20220206 DAX Wochensentiment Wechsel

Auch das Volumen und die Vola stiegen entsprechend an. Die Daten vom Freitag habe ich hier mit eingepflegt:

Letzter Kurs 15.099,56 Performance -1,75 % Kurszeit 04.02.22 Eröffnung 15.410,73 Tageshoch 15.423,94 Tagestief 15.060,48 Vortageskurs 15.368,47

International war der DAX damit das Schlusslicht im Ranking der großen Indizes. Dies hatte ich am Wochenende in der Analyse mit dargestellt.

Blicken wir direkt auf die Chartbilder und Vorbörse.

DAX mittelfristig weiter in Range

Mit Blick auf die große Range sind wir nun wieder im unteren Bereich angelangt. Eine Gegenbewegung am Unterstützungsbereich von 15.000 Punkten ist durchaus möglich und liegt beim Blick auf das große Bild nah. Denn hier drehte der Markt bereits mehrfach:

20220204 XETRA-DAX Wochenschluss

Für das reine Daytrading ist der Bereich jedoch sehr weitläufig und eher als Zone zu betrachten. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass der DAX im Verhältnis zum US-Markt sehr schwach war und eine Schwäche in den USA sich überproportional auf den DAX auswirken könnte.

Im Endloskontrakt von JFD ist jedoch zu sehen, dass es schwer wird, dort einen punktgenauen Einstiege zu finden:

20220206 DAX JFD Big Picture

Mit Blick auf die Vorbörse haben wir hier zumindest etwas festere Kurse vor Augen:

20220207 Vorboerse DAX

Ich bleibe daher nur sehr vorsichtig optimistisch und gleiche die ersten Kurse nach 8.00 Uhr mit mehr Volumen gerne mit weiteren Szenarien und Dir zusammen LIVE auf Twitch ab:

Es geht dann im weiteren Verlauf vielfältig mit Händlerinterviews und einer Schalte zu Roland Jegen und beim Livetradingroom am Nachmittag um 15.30 Uhr mit Rohstoffen, Währungen und weiteren Aktienwerten, breit gefächert in die Materie Finanzen hinein, weiter. Marcus Klebe wird mit mir am Start sein.

Dabei steht auch der Bitcoin im Fokus. Er konnte zum Wochenende sogar zurück an der 41.000er-Region notieren und damit rund 30 Prozent ab den Verlaufstief der letzten Wochen zulegen.

Wirtschaftstermine am Montag

Ich versuche in der neuen Woche wieder einen täglichen Livestream auf meinem YouTube-Kanal als Videobesprechung ganz interaktiv zu vollziehen:

Ich halte danach meine Marktbesprechung etwas ausführlicher auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN ab und lade Dich damit zu mehreren Stunden Finanz-Infotainment in die Community ein.

Aus dem Wirtschaftskalender sind heute die Industrieproduktion 8.00 für Deutschland und das Sentix Investorenvertrauen für die EU um 10.30 Uhr spannend.

Alle weiteren Termine mit geringerer Relevanz sind hier verzeichnet und mit den jeweiligen Prognosen aufgelistet:

20220207 Wirtschaftsdaten

Weitere Quartalszahlen aus den USA können den Markt ebenso beeinflussen. Diese schauen wir uns gern gemeinsam in den verschiedenen Formaten an. Einen Überblick zur gesamten Woche erhältst Du bereits hier:

20220207 Earnings Week

Damit wünsche ich uns zum Start in die neue Handelswoche schon jetzt viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

Schau für weitere Meinungen im Trading-Chat vorbei

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 68,02 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!